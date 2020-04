Uma montra digital para o comércio local: arrancou a Comerciantes.pt

Esta quinta-feira foi lançada uma nova plataforma com o objectivo de ajudar o comércio local a adaptar-se às ferramentas digitais. O serviço é gratuito.

A partir desta quinta, 17 de Abril, comerciantes locais podem registar-se em comerciantes.pt para vender online num mercado digital sem fins lucrativos, onde uma equipa de voluntários oferece consultoria e apoio técnico sem comissões durante a pandemia.

A iniciativa partiu de Fernando Amaral, engenheiro informático especializado em marketing digital; e Julie Belião, com experiência em Inteligência Artificial e Data Science. A eles juntou-se a EuPago, uma fintech (finanças + tecnologia) de pagamentos online, responsável pelo desenho do “carrinho de compras”.

“Esta plataforma distingue-se por estar dedicada a comerciantes locais que, à partida, poderão não estar tão familiarizados com o comércio online. Queremos ajudá-los a passar por este período mais difícil, ajudando simultaneamente todos os que estão em isolamento a poder continuar a comprar localmente os produtos que mais gostam.” explica Fernando Amaral.

Nesta primeira fase, o projecto arranca com os comerciantes das freguesias do concelho de Lisboa que tenham capacidade de entrega própria ou possibilidade de fazer parcerias com serviços de entrega. Brevemente a plataforma chegará a outros concelhos do país, mas se tiver um negócio em Lisboa o formulário de inscrição já está disponível no site oficial.

Os consumidores interessados em encomendar os produtos do comércio da sua área de residência também já se podem registar na plataforma para serem notificados assim que o serviço estiver disponível.

