Uma semana de festival feminista no Teatro Nacional D. Maria II

O Feminist Futures Festival, organizado pelo D. Maria II e pela Maison de la Culture d’Amiens, em França, no âmbito da rede europeia apap, vai levar para o Teatro Nacional seis espectáculos e seis actividades no âmbito do feminismo entre os dias 24 e 29 de Janeiro.

Durante esta semana, quem visitar o D. Maria II vai poder ver (ou rever) Aurora Negra, de Cleo Diára, Isabél Zuaa, Nádia Yracema, peça que teve a sua estreia mundial neste teatro em 2020; Terra Nullius, de Paula Diogo, também apresentada em Lisboa em 2020; Permanent Destruction – The SK Concert, um espectáculo de Naomi Velissariou (Grécia, Bélgica e Países Baixos); Hopeless, do coreógrafo romeno Sergiu Matis; Same Same & Different, da coreógrafa e performer polaca, residente em França, Agata Maszkiewicz; e Spare Time Work, das artistas belgas buren.

A isto somam-se as actividades integradas na Feminist School, uma oportunidade de “reflexão e troca de ideias”, lê-se num comunicado. Da programação fazem parte conferências, conversas, visitas guiadas, performances e workshops coordenados por um diversidade de artistas.

Os bilhetes já estão disponíveis e custam entre 8 e 16€.

