Unconvention: as tatuagens e a performance estão de volta ao Anjos70

A caminhar para a sua 3.ª edição, o Unconvention, festival de tatuagens e performance, prepara-se para ocupar o Anjos70, numa colaboração com o estúdio Françoise Tattoo, durante três dias com tintas, agulhas, arte performativa e música para animar os serões. Acontece de 13 a 15 de Setembro.

Dizendo não à convenção, o festival continua a promover artes e artistas fora do circuito mais comercial, tanto da tatuagem como da performance. Ao todo somam-se mais de 30 tatuadores nacionais e internacionais que vão estar repartidos entre os dois pisos do número 70 do Regueirão dos Anjos. De agulha em punho, vão estar por lá durante os três dias de festival para gravar o corpo a quem ganhar coragem.

Paolo Bosson, Daisy Does Tattoos, Espirro, Lixo Electrónico, Katie Jordan, Rita Salt, Confeere, Tattoos You Will Regret, Adfuntink ou Patricia Linz são alguns dos nomes que vão estar presentes no Unconvention.

Haverá também seis performances já programadas de Rita Barbita (13; 19.00), André Neto (13; 21.03), Paula Lovely (14, 18.00), Dusty Whistles (14; 21.30), Sara Ribeiro e Frederico Barata (15; 18.00) e, a fechar o festival Tita Maravilha (15; 21.30).

Na música, Pudeur e Restelo Goths são os nomes já anunciados para musicar as tardes do festival.

Regueirão dos Anjos, 70. Sex-Dom 14.00-00.00. Entrada livre.

