Underdogs invade Kalorama com momentos de aproximação às artes

AkaCorleone tem dado continuidade ao seu projecto “Temple of Light” através de diferentes intervenções, como o vitral no Panorâmico de Monsanto. Agora, apresenta-se no MEO Kalorama, com um trabalho de grande escala, que ocupa a totalidade do palco principal. A peça é uma das várias propostas criativas da Underdogs. A plataforma cultural foi convidada pela organização para promover momentos de aproximação às artes dentro do recinto, no Parque da Bela Vista.

A ideia é dar visibilidade tanto a nomes reconhecidos como emergentes. Além da exposição de mais de 40 obras, na sua maioria edições limitadas de artistas portugueses, está previsto um workshop com a artista visual Madalena Pequito, que convida o público a ilustrar cada um dos 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Marcado para esta quinta-feira, 1, realiza-se entre as 19.00 e as 22.00.

O grande destaque é, ainda assim, a intervenção artística de Pedro Campiche, mais conhecido por AkaCorleone. Chama-se “Que a luz esteja convosco”, numa clara referência à famosa frase de Star Wars, “may the force be with you” (“que a força esteja convosco”, em português), e revela-se uma nova forma do “Temple of Light”, agora “Temple of Sound”.

Atenção: não é só a Underdogs a levar arte ao público do festival. A Associação Chelas, encabeçada por Sam The Kid, também estará presente, para angariar verbas com o leilão de artigos doados por artistas através da plataforma E-solidar.

