Vá ao cinema – e leve os bebés

Afim de Filmes é o novo projecto do Cinema São Jorge, que quer pôr gente pequena à frente do grande ecrã. Espreitámos o programa e somos capaz de alinhar.

Matinés, concertos, horas de conto, oficinas, sessões de cinema e visitas aos bastidores: o novo projecto educativo do Cinema São Jorge está cheio de planos para 2020, e começa a fazer das suas já este sábado com o actor, contador de histórias, coordenador pedagógico, locutor e professor de teatro Duarte M. da Silva a protagonizar a primeira edição de Contos de Contar. Ao longo de uma hora, a promessa é contar a história de um filme a miúdos com idades entre os 3 e os 6 anos (acompanhados de um crescido), com a ajuda de música ou de outras experiências. A brincadeira custa 3€ e está marcada para as 11.00 na Sala 2.

Mas para quem está afim de cinema, há muitas outras razões para ficar com o Afim de Filmes debaixo de olho nos próximos meses. Para 19 de Fevereiro, por exemplo, está marcada uma Matiné muito especial: o filme inglês de 1948 Os Sapatos Vermelhos que inaugurou o Cinema São Jorge em 1950. A história da bailarina que entra para uma famosa companhia e vê a sua dedicação posta à prova ao ter de escolher entre a carreira e o romance com o maestro é para maiores de 12 e passa às 15.00 (3€).

O primeiro concerto do programa educativo acontece dias depois, dia 23 de Fevereiro, logo pela fresca. O programa Banda Sonora leva ao palco os sopros e as percursões d’O Pedro e o Lobo. Repete-se cerca de um mês depois, à mesma hora (15 de Março, 11.00), pelo mesmo preço (10€), mas desta vez com os instrumentos de sopro. Quem quiser ver como a coisa corre quando a orquestra se encontra toda, deve comprar bilhete para o espectáculo de 17 de Maio. Nessa manhã de domingo, onze músicos vão tocar as melodias que tornaram esta peça uma das mais célebres de todo o repertório clássico, acompanhando o filme com o mesmo nome que venceu o Óscar de melhor curta metragem de animação em 2007.

Outra ideia empolgante é a das Sessões Marsupiais (4€), para pais de bebés pequenos a querer sair de casa e fazer outra coisa que não trocar fraldas e dar biberões. A primeira, marcada para 7 de Março, mostra Bruno Aleixo, o filme, e promete arrancar gargalhadas entre choros. Sim, os papás e mamãs são convidados a levar bebés dos 0 aos 18 meses e a ser tolerantes com os gemidos e choros de todos. “Se o bebé chorar, somos solidários! Na verdade, há fortes probabilidades de o bebé adormecer durante a sessão. Pedimos apenas que, se o choro for muito intenso, saiam por alguns minutos até o bebé se acalmar, após o que podem regressar”, descreve a organização.

Antes do Verão começar, estão ainda prometidas oficinas, como a que acontece em Maio com o tema Cinema: o processo; e programas de Terror, para adolescentes destemidos (ainda sem data). Aqui, os espectadores são convidados a ver um filme de terror na Sala Manoel de Oliveira e depois fazer um percurso assombrado pelas entranhas do cinema. Vamos abrir as portas que dão acesso aos corredores, percorrer as escadas interiores e visitar as salas secretas que quase nunca ninguém teve oportunidade de conhecer. Que a força esteja convosco, rapazes!

Cinema São Jorge, Avenida da Liberdade, 175.

