Vacina contra a raiva gratuita: posto móvel circula em Lisboa até Outubro

A partir de 4 de Março e até ao final de Outubro, o Posto Móvel de Vacinação Antirrábica vai andar pelas freguesias de Lisboa.

A iniciativa faz parte do Plano Nacional de Luta e Vigilância da Raiva e Outras Zoonoses (doenças que se manifestam nos animais e que podem ser transmitidas aos humanos) e lembra que a vacina antirrábica é obrigatória para todos os canídeos com três ou mais meses de idade.

Em dias normais a vacina custa 5€, uma taxa fixada pela Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária, mas se seguir o calendário divulgado pela Câmara Municipal de Lisboa pode aproveitar a nota para lhe comprar uns biscoitos. Ajuda, Alvalade, Areeiro, Benfica, Campo de Ourique, Carnide, Lumiar, Marvila, Olivais, Penha de França, Santa Clara e Santa Maria Maior são as freguesias por onde passará o posto móvel. Mas também na Casa dos Animais, em Monsanto, é possível vacinar o patudo gratuitamente às terças-feiras (das 10.00 às 12.00). Neste caso a oferta estende-se até ao final do ano.

A CML oferece a identificação electrónica de cães e a desparasitação aos animais vacinados contra a raiva tanto na Casa dos Animais de Lisboa como no Posto Móvel de Vacinação. O calendário com as moradas todas está disponível aqui.

