Vai abrir um recreio instagramável para animais no LoureShopping

O LoureShopping adoptou uma política dog-friendly a 28 de Janeiro. Agora, vai mais longe na sua política amiga dos animais. A partir do dia 1 de Maio, e até dia 29 do mesmo mês, acolhe o My Sweet Pet, um colorido recreio destinado a estrelas em potência, mas de quatro patas.

Localizado no Parque Verde LoureShopping, o espaço pop-up terá 200 metros quadrados e dez cenários bastante coloridos que ajudarão a transformar os participantes em influencers caninos do Instagram. É pelo menos essa a proposta de Carla Santos e Hugo Silva, os fundadores do projecto, que também terá uma série de workshops associados, para os animais e respectivos tutores.

©DR

“Super Dog”, “Pool Party'', "I Love You” ou “Holidays” são alguns dos temas dos instagramáveis cenários. “Este evento vai ainda disponibilizar em alguns dos cenários filtros em realidade aumentada de forma a tornar mais imersiva a experiência aos visitantes e a fotografia a todos os animais. Corações, bolas de praia e bolas de sabão são apenas alguns dos elementos que vai ser possível ver a andar pelo ar cada vez que tirar uma fotografia ou filmar o seu animal de companhia”, promete a organização.

Mas o My Sweet Pet não vai viver apenas da imagem. Para todos os fins-de-semana de Maio estão planeados workshops e sessões de treino, com temas tão diversos como a alimentação, a moda canina, a saúde de animais idosos, primeiros-socorros ou jogos e estimulação mental para cães. O calendário de actividades ficará disponível nas redes sociais do evento e na app do LoureShopping.

©DR

A participação é gratuita, mas o lado solidário deste evento exige que seja feita uma doação de ração que depois será reencaminhada para cães que ainda não encontraram uma família para sempre. Ah e não se esqueça de levar o boletim de vacinas do seu melhor amigo, uma vez que é obrigatória a sua apresentação para aceder ao recinto.

Se quiser pode começar por se inspirar no Instagram dos embaixadores do My Sweet Pet: Simão The Beagle e Tata The Cavalier, já mais experientes nestas andanças.

My Sweet Pet. LoureShopping. Avenida Descobertas 90. Seg-Qui 16.00-20.00. Sex-Dom 10.00-20.00. Entrada livre (lotação limitada a 20 visitas em simultâneo). Instagram: @mysweetpetofficial

