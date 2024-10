Vai andar um assassino à solta na Figueira da Foz. Saberemos descobri-lo?

As noites de segunda-feira, na RTP1, vão estar envoltas em mistério a partir de 14 de Outubro. É a data de estreia de Irreversível, série policial de seis episódios sobre uma psicóloga e um inspector que juntam forças para investigar o homicídio de uma jovem. Com realização e argumento de Bruno Gascon (Sombra), tem Margarida Vila-Nova e Rafael Morais à frente do elenco. No ano passado, a Time Out acompanhou a rodagem de Irreversível, produção que tem a Figueira da Foz como pano de fundo.

O enredo que também aborda temas universais como adopções ilegais, bullying, homofobia e maternidade. “Estes temas são sempre importantes de se trazer ao ecrã. É uma forma de trazer a discussão sobre o luto, a dor, a perda de um filho, a saúde mental”, defendeu Margarida Vila-Nova durante a rodagem da série. A actriz interpreta Júlia, uma psicóloga atormentada pela perda da filha que se envolve na investigação do crime. E também com o inspector Sousa, interpretado por Rafael Morais.

No dia em que a Time Out acompanhou a rodagem, Bruno Gascon prometeu uma trama que iria prender os espectadores, já que um dos desafios é tentar perceber quem será afinal o assassino. “Provavelmente vão errar”, imaginou então o realizador, já que esta é uma “trama recheada de puzzles” e que a “ideia foi tentarmos chegar ao fim sem que as pessoas percebam quem foi o assassino.”

Irreversível é uma produção Caracol Studios (Sombra, Carga) e no elenco encontram-se outros nomes conhecidos, como Laura Dutra, Helena Caldeira, Pedro Laginha, Ana Cristina de Oliveira, Soraia Chaves, João Pedro Vaz ou Ana Bustorff.

RTP1 e RTP Play. Estreia a 14 de Outubro às 21.00

🪖 Este é o nosso Império Romano: siga-nos no TikTok

📻 Antigamente é que era bom? Siga-nos no Facebook