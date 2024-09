Vai chover em Lisboa esta semana. Mas o Verão ainda não acabou

O fim do mês de Setembro traz alguma chuva à região de Lisboa. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê aguaceiros para terça, quarta e quinta-feira. No entanto, a partir de sexta-feira, 27, o céu fica mais limpo, e assim permanece até ao início da próxima semana.



O céu nublado apareceu já esta segunda-feira, 23, apesar de a temperatura máxima ser de 24ºC. Mas só a partir de amanhã, terça-feira, é que o IPMA prevê períodos de chuva, que se registam até quinta-feira. Este último, com 100% de probabilidade de precipitação. Até então, as máximas oscilam entre os 22ºC e os 24ºC, e as mínimas entre os 15ºC e os 20ºC. Na sexta-feira, a máxima é 21ºC (a mais baixa da semana).

A partir de sábado, 28, ainda que visível uma baixa percentagem de precipitação até quarta-feira da próxima semana (2 de Outubro), a temperatura volta a subir. Atinge os 26ºC na segunda-feira, 30 de Setembro.

