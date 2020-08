Vai poder doar livros usados na Feira do Livro que serão depois entregues a crianças

A Feira do Livro veio tarde, mas veio. Arranca na quinta-feira, dia 27, e fica pelo Parque Eduardo VII até 13 de Setembro. Este ano o evento volta a acolher a iniciativa de “Doe os seus livros”, sendo que o material recolhido é doado depois a crianças de instituições.

Além dos expositores para abastecer as estantes lá de casa, há mais de 800 actividades para se entreter e entre elas há uma que desafia os visitantes a darem um final feliz aos livros que já não usam e que têm guardados. A missão “Doe os seus Livros”, uma iniciativa da APEL e do Banco de Bens Doados (BBD), terá um pavilhão próprio na entrada sul do Parque Eduardo VII que será o ponto de recolha das doações.

Os livros que os visitantes da feira decidirem doar serão encaminhados para crianças apoiadas por instituições, que integram a rede do BBD, “despertando os jovens e, em especial os mais carenciados, para a magia da leitura”, pode ler-se num comunicado da Feira do Livro.

Já os livros que não estiverem em bom estado para serem doados, serão depois encaminhados para a campanha Papel por Alimentos. Esta é uma acção promovida Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares que, pelo papel recolhido, terá empresas certificadas de recolha e tratamento de resíduos a entregar a Bancos Alimentares Contra a Fome produtos alimentares básicos.

Na edição de 2019 da Feira do Livro, a mesma iniciativa permitiu angariar perto de 11 mil livros, dos quais 2500 eram manuais escolares.

Parque Eduardo VII. Feira do Livro. 27 de Agosto a 13 de Setembro. Seg-Qui 12.30-22.00, Sex 12.30-00.00, Sáb 11.00-00.00 e Dom 11.00-22.00. Entrada livre.

