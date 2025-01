Vai ser possível entrar na Biblioteca de Benfica antes das obras, que começam “a muito curto prazo”

"É muito importante que, em 2024, nós possamos estar aqui para inaugurar a biblioteca”, afirmava o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, em 2022, numa visita à antiga Fábrica Simões, maioritariamente convertida em apartamentos de luxo. O empreendimento ficou concluído naquele ano, com a inauguração da biblioteca que irá receber o espólio do escritor António Lobo Antunes (natural de Benfica), ganhando o seu nome, prevista para 2024. No entanto, as obras ainda não arrancaram. "Começo a achar que não abre até ao final deste mandato", chegou a dizer o presidente da Junta de Freguesia de Benfica, Ricardo Marques, ao Observador, queixando-se da alegada "opacidade" da Câmara em todo o processo.

Francisco Romão Pereira Futura Biblioteca António Lobo Antunes

Esta semana, a Junta convidou, pelas redes sociais, os interessados em "visitar o espaço da nova biblioteca" de 1850 metros quadrados "antes do início das obras". O evento está programado para domingo, dia 19 de Janeiro, entre as 10.00 às 11.30. Numa iniciativa paralela, programada para a véspera, dia 18, entre as 10.00 e as 13.00, a Câmara convida, através da rede das bibliotecas municipais de Lisboa, os fregueses de São Domingos de Benfica e de Benfica para "uma oficina participativa que tem como objectivo pensar, em conjunto, sobre o futuro da Biblioteca de Benfica – António Lobo Antunes", informa o organismo por escrito. "Os participantes nesta sessão poderão apresentar as suas ideias e co-criar soluções inovadoras para este espaço cultural", sendo necessária inscrição prévia.

DR/CML Futura Biblioteca António Lobo Antunes

Contactadas pela Time Out, a Junta diz desconhecer a data do arranque da obra de reabilitação e de adaptação do espaço, orçada em 2,1 milhões de euros, enquanto a Câmara esclarece que a intervenção "terá início a muito curto prazo", sem, ainda assim, avançar com uma data.

"As obras em falta irão dotar o edifício de todas as infra-estruturas e acabamentos necessários à construção" da biblioteca de dois pisos, que "irá integrar a rede de bibliotecas municipais da CML", informa a autarquia. No final de 2024, a colecção de António Lobo Antunes foi recolhida pelos serviços municipais, que entretanto iniciaram o "tratamento documental de catalogação, indexação e classificação". Apenas uma parte do acervo estará disponível para empréstimo (2700 livros), com os restantes exemplares ficando reservados à consulta de académicos e investigadores.

