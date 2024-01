Vai ser possível requisitar livros electrónicos em bibliotecas públicas

Ainda não há data de lançamento, mas a DGLAB pretende disponibilizar até Junho deste ano uma plataforma para requisição de livros em formato digital, acessível a qualquer utilizador das bibliotecas públicas de Portugal. A notícia foi avançada pelo jornal Público, que a confirmou junto do subdirector-geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, Bruno Eiras.

O projecto tem um financiamento de cerca de 900 mil euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que se destina, por um lado, à adaptação à realidade portuguesa de uma infra-estrutura tecnológica que já existe noutros países e que permitirá fazer a gestão entre os leitores e o catálogo disponível; e, por outro, à aquisição de livros às editoras. O concurso para a adaptação da plataforma foi lançado em Julho de 2022, tendo a empresa à qual foi adjudicado o serviço sido escolhida em Dezembro desse mesmo ano.

A plataforma, que ainda não tem nome, ficará acessível a utilizadores de qualquer biblioteca da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Depois, bastará consultar o catálogo e escolher os livros que querem ler. A leitura só será possível durante um determinado período de tempo e dentro da plataforma, que estará disponível para smartphones, tablets e computadores, desde que o dispositivo esteja ligado à Internet.

Quando a intenção de criar esta plataforma foi anunciada ainda em Dezembro de 2021, Bruno Eira adiantou que a previsão era “alcançar um universo de 300 bibliotecas [mais do que as 239 da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas]”, uma vez que poderá haver bibliotecas que não pertençam à rede e queiram aderir. Já quanto ao catálogo, sabe-se que não deverá incluir necessariamente todos os livros disponíveis nas bibliotecas públicas, uma vez que cada biblioteca é responsável por gerir a sua própria colecção e os livros, que vão ficar acessíveis para requisição em formato digital, vão ser adquiridos directamente às editoras.

Segundo um estudo sobre “O Mercado do Livro E Hábitos de Compra de Livros em Portugal”, realizado pela GfK, nos meses de Julho e Agosto de 2023, com uma amostra de 1001 entrevistas, apenas 8% dos livros adquiridos no último ano foram adquiridos em formato digital. Para o presidente da APEL, Pedro Sobral, os números são reflexo de um segmento de mercado ainda “muito baixo” – os livros electrónicos representam cerca de 1,5% do mercado livreiro em Portugal –, mas o empréstimo de livros digitais poderá potenciar o formato.

