Vai um passeio grátis no Álvaro Velho? Embarcação vai andar entre Lisboa e o Barreiro

Foi construída de raiz no estaleiro naval de Jaime Ferreira da Costa, um dos poucos do país capacitado para criar e reparar embarcações de cariz tradicional, realiza passeios desde 2022, mas é a primeira vez que navega pelo Tejo com um programa de Verão, ligando Lisboa ao Barreiro.

O arranque da iniciativa a bordo da muleta Álvaro Velho é já este sábado, dia 13 de Julho, tendo como locais de embarque o Pontão de São Marcos (antiga Estação Sul e Sueste), no Barreiro, e a Doca da Marinha (ponto de encontro no Posto de Turismo), do lado de Lisboa. Os passeios seguintes acontecem sempre ao sábado, até 28 de Setembro, e, embora sejam todos gratuitos, é necessária a inscrição (através do e-mail postodeturismo@cm-barreiro.pt). Eis os horários (sendo que os passeios com partida do Barreiro às 17.00 terminam em Lisboa).

13, 20 e 27 de Julho

Partidas de Lisboa: 10.00, 12.00 e 16.00

Partidas do Barreiro: 11.00, 15.00 e 17.00



3, 10, 17, 24 e 31 de Agosto

Partidas de Lisboa: 10.00, 12.00 e 16.00

Partidas do Barreiro: 11.00, 15.00 e 17.00



7, 14, 21 e 28 de Setembro

Partidas de Lisboa: 10.00, 12.00 e 16.00

Partidas do Barreiro: 11.00, 15.00 e 17.00

A última muleta