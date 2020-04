Validação de passes nos autocarros volta a ser obrigatória a partir de Maio

Medida pretende iniciar um regresso gradual à normalidade. Os passes para o próximo mês já podem ser adquiridos nos locais habituais.

A partir de Maio, a validação dos títulos de transporte e passes, nos autocarros dos 18 municípios que constituem a Área Metropolitana de Lisboa (AML), voltará a ser obrigatória.

Esta medida pretende “a gradual normalização da oferta do serviço público de transporte rodoviário, que sirva e responda às necessidades dos utentes”, informa a entidade gestora em comunicado. A decisão, refere, a AML, acontece “estando garantidas as devidas medidas de segurança e protecção, e no sentido de fomentar o regresso progressivo à normalidade”.

A partir deste domingo, já é possível carregar os passes nos locais habituais. Poderá efectuar o carregamento na rede Multibanco, para assim evitar a formação de aglomerados de pessoas nos locais de venda.

Com o início da pandemia, as empresas anunciaram que não seria obrigatória a validação dos passes e títulos ao entrar nos transportes. Esta medida pretendia contribuir para fazer face à disseminação da doença Covid-19, provocada pelo novo coronavírus. Ainda assim, a AML referiu que continuaria a ser necessário ter um passe ou título carregado com viagens, apesar de não ser obrigatório validá-lo.

“Todos os operadores estão empenhados em promover a segurança das populações e garantir a máxima confiança dos cidadãos nos serviços de transporte público”, diz a empresa. As medidas adoptadas incluem o reforço da limpeza e desinfecção de veículos, e de equipamentos de bilhética.

Sobre o uso de máscaras no interior dos veículos, a AML garante que “está a monitorizar todas as instruções que venham ser emitidas pelas entidades competentes” e em “permanente articulação com os operadores rodoviários no sentido de reforçar a oferta e de serem implementadas medidas adicionais de higienização, arejamento dos autocarros e protecção dos motoristas”.

