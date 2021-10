Vamos à ModaLisboa: conversas, compras online e um estúdio aberto

A 57ª edição da ModaLisboa arranca esta quinta-feira, 7 de Outubro, na Estufa Fria, e estende-se até domingo, com cerca de duas dezenas de apresentações no Capitólio, junto à Avenida da Liberdade. Assistir aos desfiles ao vivo só com convite, mas a transmissão online vai permitir a todos os interessados e curiosos seguir a par e passo as últimas propostas dos criadores portugueses.

Desta vez, nem todos vão optar por apresentar uma coleção. É o caso da Hibu de Marta Gonçalves que, durante o fim-de-semana, vai abrir o estúdio à cidade. Convite para conhecer de perto o trabalho e os processos criativos desta jovem designer, mas também (e porque não?) para fazer compras. A proposta estende-se a esta edição do Wonder Room, embora a montra tenha encolhido substancialmente. A iniciativa volta a ter lugar apenas online, só com criadores portugueses e com uma selecção de duas peças por designer.

No programa de conversas e workshops, a maioria da agenda é presencial e está reservada a convidados. Contudo, online, o debate e a partilha abrem-se a todos. Na sexta-feira, às 17.30, um painel composto por Javier Goyeneche, fundador da marca Ecoalf, Mónica Ferro, directora da Representação do Fundo de População das Nações Unidas em Genebra, e Orsola de Castro, co-fundadora da Fashion Revolution, discute em torno de temas como sustentabilidade, educação, política e activismo. A moderação estará a cargo da jornalista Patrícia Barnabé.

No domingo, às 14.00, a designer Ana Duarte e Giusy Bettoni, fundadora da Creativity Lifestyle and Sustainable Synergy (C.L.A.S.S.), juntam-se para um workshop, também online. "Existe design de sustentabilidade?" é a pergunta que serve de mote. Para participar, só tem de inscrever-se online.

