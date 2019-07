Vampire Weekend regressam a Lisboa para concerto no Coliseu em Novembro

Depois de um concerto no NOS Alive, os Vampire Weekend anunciaram o seu regresso a Lisboa para um espectáculo em nome próprio no Coliseu, com data marcada para 26 de Novembro.

A banda encabeçada por Ezra Koenig não punha os pés em Portugal há seis anos e para os fãs é tempo suficiente para deixar saudades. Foi em 2013, no então Optimus Alive, que deram o último concerto por cá e regressaram ao mesmo festival na sexta-feira, dia 12, para apresentar o novo álbum Father Of The Bride.

E é a propósito deste quarto disco de originais que a banda nova-iorquina voltará a Portugal ainda este ano para um concerto mais intimista no Coliseu de Lisboa, integrado já na digressão mundial. Os bilhetes serão colocados à venda esta sexta-feira 19 de Julho e os preços variam entre os 30€ e os 36€.

Antes de Father of the Bride, editado em Maio, o grupo de indie rock chegou a alguns dos tops mundiais com os três álbuns anteriores Vampire Weekend (2008), Contra (2010), e Modern Vampires of the City (2013).

Coliseu de Lisboa. 26 de Novembro 20.30. A partir de 30€.

