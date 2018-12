Vampire Weekend tocam no NOS Alive

Os Vampire Weekend são mais um nome de peso para o cartaz de NOS Alive. Os ianques tocam a 12 de Julho no Palco NOS.

A mais betinha das bandas (meio) indie nova-iorquinas esteve em Portugal pela última vez em 2013, também no NOS Alive. Na altura, tinham praticamente acabado de editar o álbum Modern Vampires of the City.

E, se tudo correr bem, quando regressarem ao Passeio Marítimo de Algés devem ter canções novas para cantar. A banda conta lançar o quarto álbum, ainda sem nome e o primeiro em seis anos, em 2019.

O NOS Alive '19 realiza-se entre os dias 11 e 13 de Julho e The Cure, The Smashing Pumpkins, Bon Iver e uns reunidos Ornatos Violeta destacam-se entre os nomes confirmados até ao momento. Os bilhetes vão dos 65€ aos 149€.

+ Dez bilhetes de concertos para oferecer no Natal