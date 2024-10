Depois de uma passagem pelo Porto, a obra de Vincent Van Gogh chega à Immersivus Gallery com uma exposição imersiva e interactiva. É a partir do dia 24 de Outubro que o Reservatório da Mãe D’Água das Amoreiras recebe “Living Van Gogh”. São referências a mais de 150 obras e girassóis gigantes numa experiência para todas as idades.

É através de cores fortes, pontilhados e pinceladas escultóricas, que a exposição, com recurso a realidade virtual, faz com que o público “entre” na pele do pintor holandês, “sentindo o que ele sentiu e vivendo o que ele viveu”, como refere a organização em comunicado.

Entre todas as obras evocadas nas Amoreiras, destacam-se o Autorretrato com chapéu de feltro (1888), Quarto em Arles (1889) e a célebre A Noite Estrelada (1889). Além disso, conta com os icónicos girassóis, numa experiência interactiva da autoria do atelier OCUBO. A Sinfonia dos Girassóis, com uma simbiose de música, esculturas luminosas gigantes e efeitos de luz, aprofunda a “vivência da realidade interior de Vincent Van Gogh”, de acordo com a mesma nota.

Em “Living Van Gogh”, haverá ainda lugar para o “maior espectáculo multimédia do mundo” dedicado ao pintor. Com assinatura do artista visual Massimiliano Siccardi, será um dos principais momentos da exposição.

A propósito da inauguração, haverá um preço especial no fim-de-semana de abertura. De 24 a 27 de Outubro todos os bilhetes estarão a 10€, podendo ser adquiridos através do site Portugal Agenda. Nos restantes dias, os preços variam entre os 8,50€ e os 15€, dependendo da idade, da residência ou da compra em pack. As crianças até aos três anos não pagam.

Reservatório da Mãe D'Água das Amoreiras (Rato). Ter-Dom 15.30-19.00. 8.50€-15€.

