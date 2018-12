Vans abriu a maior loja da Península Ibérica na Rua Augusta

O comércio da Baixa lisboeta ganhou uma nova estrela: a primeira flagship store da Vans, a maior loja da Península Ibérica. São 150 metros quadrados repletos de calçado desportivo, vestuário e acessórios para homem, mulher e criança.

“A Vans encontrou no número 254 da Rua Augusta, o espaço ideal para acolher a sua primeira e única flagship store em Portugal. Localizada numa das principais ruas da capital, é um prédio que respira história e tornou-se no statement perfeito para esta abertura", diz-nos o brand manager da Vans, João Brito.

Nesta nova loja vai encontrar todo o universo Vans. A somar aos ténis, que prometem derreter todos os fãs do estilo urbano da marca, aqui também há roupa, bonés, gorros, mochilas e até meias. Dos modelos mais clássicos, passando pelas edições especiais até exemplares exclusivos da Vans tudo aqui respira o descontraído espírito californiano que a marca americana de urbanwear quer representar.

"Cada pormenor da loja está pensado para representar o ADN Vans e o estilo de vida Off the Wall, filosofia da marca desde 66”, explica João, via email. No interior da loja poderá encontrar ainda um exemplar gigante da bota Sk8-Hi, umas originais escadas em forma de half-pipe ou vitrines museu da Vans com coleccionáveis da marca, que prometem surpreender os lisboetas.

Para assinalar a abertura da flag store, a fachada da loja decorou-se a rigor, com sapatilhas e iluminações que assinalam o espírito festivo da época e convidam os mais curiosos a entrar.

Rua Augusta, nº254, Lisboa. Seg-Sáb 09.00-20.00

