Vasco Lello levou pratos novos para o Sea Me do Time Out Market

Vasco Lello é o novo chef do Sea Me. Depois de organizar a casa no Chiado, chegou a vez de vir ao restaurante no Time Out Market dar o seu cunho pessoal. E já há pratos novos.

Foi no final de 2019 que Vasco Lello entrou no comboio em andamento do Sea Me, mas nem o facto de ainda estar a conhecer os cantos à casa fez com que este chef, nascido no Alentejo, quisesse abrandar o ritmo. Pelo contrário, ainda acelerou mais. No ano em que o Sea Me comemora 10 anos, prepara-se também para abrir um novo espaço junto à casa mãe, no Chiado. Consciente da herança que outros profissionais que passaram pelo Sea Me ali deixaram, Vasco Lello assume que quer agora deixar a sua marca.

Antes de assumir este cargo, Lello passou pela cozinha de restaurantes como a Bica do Sapato (na altura chefiado pelos chefs Fausto Airoldi e Paulo Morais), o Tivoli Seteais, o Valle Flor (no Pestana Palace, com chefia de Aimé Barroyer), o Flores do Bairro e o Café Príncipe Real (no hotel Memmo Príncipe Real). “Quero que o Sea Me continue a ser uma referência no que toca a peixe e marisco em Lisboa, mas também que este seja um pouco o Sea Me do Vasco Lello”, diz. E o Sea Me do Vasco Lello divide-se em três áreas: a grelha, o sushi e a cozinha criativa.

A experiência de estar num food hall como o Time Out Market é nova para o chef, mas nem por isso menos desafiante para as mudanças que está a operar na marca. “Quero estar aqui para perceber a dinâmica do espaço e de como podemos adaptar a oferta do Sea Me”, explica. Para já trouxe para a carta do Sea Me no Mercado alguns pratos clássicos do receituário português como a feijoada de camarão e choco, o bitoque de atum e o camarão panado com arroz de tomate.

Manuel Manso

A feijoada de camarão e choco (13,50€) é um prato criado em exclusivo para o mercado, mas que não vai ficar por muito tempo.

Manuel Manso

Assim que vier o calor, outros sabores mais frescos tomarão o seu lugar. Da anterior carta saiu o bitoque de salmão e boletos e entrou o bitoque de atum (15,50€), feito com o mesmo molho de um bitoque de carne. Todo o português gosta de um bom arroz de tomate com pastéis de bacalhau. Isso o Sea Me já tinha, agora é possível também acompanhar com camarão panado (12,50€). Estas são as primeiras novidades do Sea Me, da era Vasco Lello, mas outras vão surgir até ao Verão.

