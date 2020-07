Vegan Junkies tem três novos menus de brunch aos domingos

Fiéis ao seu conceito de junk food vegan, e depois de muitos pedidos, os responsáveis do restaurante Vegan Junkies acrescentaram o brunch ao seu menu de domingo. Mas garantem que não é igual a “todos os outros” e que este é perfeito para “domingos de ressaca ou para aquelas manhãs bem chill em que acordamos com preguiça de fazer seja o que for”.

“Aqui não vais encontrar pudins de chia, bowls de salada nem smoothies”, avisam. “Mas temos tacos picantes, burritos, bolinhas de grão fritas, hummus, bagels, aquele docinho para a sobremesa, entre outras iguarias vegan, e, claro, cocktails, sumos e café para ajudar a curar a dor de cabeça.”

Há três combos diferentes disponíveis. O primeiro chama-se “you make me feel light” e é, portanto, o menos intenso (12€). Inclui veggie sticks com hummus de pimento vermelho e hummus de cebola caramelizada para começar, bolinhas de pasta de grão e mozarela fritas, pão de cebola roxa com pasta de tofu fumado, abacate, pepino e microverdes e os avo-rancheros, uma tortilha de milho com feijão preto salteado, jaca desfiada, molho de tomate cozinhado em especiarias e guacamole. Para beber, o sumo detox do dia.

O combo dois é já para quem pede mais sustento no estômago e é o “fill me up” (15€). Começa com os mesmos veggie sticks e segue a refeição com chilaquiles, ou seja, totopos salteados em salsa verde com queijo fumado ralado, sour cream e cebola, um prato de vegetais assados com especiarias, sour cream e amêndoas tostadas, um breakfast burrito bem recheado e panquecas com doce de framboesa, chantilly e morangos. Para beber tem à escolha um espresso martini, sangria de vinho tinto e morangos, sumo detox ou iced coffee.

O terceiro menu é para “the toughest stomach in town” (17€) e junta os pratos dos dois primeiros menus.

Rua Luciano Cordeiro, 28 (Campo Mártires da Pátria). 21 353 0669. Dom 12.00-17.00.



+ Brunches vegan em Lisboa

+ Leia já, grátis, a nova edição da Time Out Portugal

Share the story