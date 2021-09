Veggie Vibes regressa (finalmente) ao Mercado de Santa Clara

Após o cancelamento de duas edições em 2020, o festival Veggie Vibes, dedicado à comida vegetariana e vegan, está de regresso ao Mercado de Santa Clara e também ao Jardim Botto Machado, entre os dias 30 de Setembro e 3 de Outubro. Além de street food, haverá uma área dedicada à música, outra à banda-desenhada e uma ainda para a moda.

Algumas das presenças confirmadas na área da street food são a Amo Kombucha, Cabane, Comer Com Cor, 26B Vegan Street Food, Coxinha da Lívia, Fruway, Loja Pistácio, Muka Vegan Cheese, Mundo Vegetariano, Polaroskas, Rasöi e Veggie Fam. Confirmadas também, e no campeonato dos não comestíveis, estão a associação Chili com Carne com as suas edições de banda-desenhada, a loja de roupa e acessórios Revive Vintage e a loja de discos Neat Records.

Mas antes e depois do Veggie Vibes, o Mercado de Santa Clara também lhe dá que fazer. Nos dias 17, 18 e 19 de Setembro recebe o Automobilia Lisboa, feira dedicada ao mundo do coleccionismo automóvel que termina com visitas de clássicos como os famosos carochas ou mesmo vespas. Em Outubro, entre os dias 8 e 10, o mercado dá lugar à Feira do Vinil, onde todos os estilos de música estarão representados, do rock e punk ao house ou electrónica.

