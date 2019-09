Veggie Vibes volta a levar street food vegan e vegetariana a São Vicente

O sucesso das últimas edições ditaram que o Veggie Vibes regressasse para uma nova edição ainda este mês. O festival de street food vegetariana e vegan está de volta ao mercado de Santa Clara e ao Jardim Botto Machado entre 26 e 29 de Setembro.

O conceito nasceu em Paris e chegou pela primeira vez a Lisboa em Março deste ano. Segue o formato de festival de street food aberto a todos os que seguem uma alimentação à base do vegetarianismo e veganismo, ou simplesmente para quem tem curiosidade em provar algumas das especialidades – há opções dos hambúrgueres aos cachorros quentes, sem esquecer os doces.

As carrinhas e bancas estendem-se ao longo do Mercado de Santa Clara e já confirmados nesse espaço estão os Cherosabor, Anthouse, Little Monkey Peanut Butter, Coxinha da Lívia, Limoneta ou a Hema Sesicante.

A festa dá o ar da sua graça também no Jardim Botto Machado com bancas como a My Green Truck, Vegan Chefs by F&C, Burrito Burratcho ou a Fruway. Para animar todo o evento, há concertos acústicos nos dias 28 e 29.

Campo de Santa Clara. Dia 26 e 27 de Setembro 18.00-23.00, 28 de Setembro 10.00-00.00 e 29 de Setembro 11.00-18.00.

