VeggieWorld: cocktails biológicos, cosmética vegan e showcookings

Vista-se de verde. Duas vezes no mesmo ano, como se de uma colecção de moda ecossustentável se tratasse. É nestes moldes que o VeggieWorld, um dos maiores eventos vegan da Europa, regressa ao Pátio da Galé com palestras, seminários e showcookings durante sábado e domingo.

A pedido de várias famílias, depois de uma primeira edição em Abril, o Pátio da Galé volta a encher-se de bancas com todo um universo vegan à mão de semear. Se tem dúvidas sobre este estilo de vida, está no sítio certo para as esclarecer durante as palestras. A activista vegana norte-americana Melanie Joy encabeça a palestra “Porque gostamos de cães, comemos porcos e vestimos vacas” (sáb 11.00), com explicações simples sobre como mudar de vida, e o investigador João Graça apresenta um estudo (dom 14.00) sobre hábitos de consumo mais saudáveis e sustentáveis — e, sim, isso passa por uma alimentação de base vegetal.

A cosmética também é sempre um assunto delicado no mundo do veganismo e Cátia Curica, da Organii, explica como é que pode fazer os seus próprios cosméticos numa base de zero waste (sáb 14.00), isto antes de seguir para a Vegan Cocktail Party, onde vai poder aprender com o bartender Bruno Francesc a fazer cocktails 100% biológicos (sáb 17.00). Mas, se o que gosta é de estar atrás dos tachos, não pode ignorar o showcooking de comida tradicional portuguesa com um twist vegan (aqui não entra bacalhau nem cabrito, percebeu?) com o chef Victor Rodrigues (dom 15.30).

Pátio da Galé. Praça do Comércio. Sáb 10.00-20.00 e Dom 10.00-18.00. 6€-8€.

