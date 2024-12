Velho Eurico vai ocupar a cozinha da Tasca Baldracca

Ainda fechada para remodelação, a taberna o Velho Eurico vai usar a cozinha da Tasca Baldracca, na Rua das Farinhas, para apresentar um menu especial. Esta troca vai acontecer entre 4 e 10 de Janeiro.

“Enquanto a demolição na casa mãe continua, tomamos conta da cozinha da nossa querida Tasca Baldracca , enquanto eles descansam, para um take over especial!”, pode ler-se no Instagram do Velho Eurico. “Com uma carta adaptada e diferente, entre os dias 4 e 10 de Janeiro, abrimos portas novamente para vos receber! Que comece o baile!!!”.

A tasca-fenómeno de Lisboa vai ter uma cara nova. O restaurante no Largo São Cristóvão vai estar encerrado para obras durante os meses de Dezembro e Janeiro. “Último mês com esta cara. Encerramos Dezembro e Janeiro para remodelações totais e voltamos como novos, com o espírito do costume”, pode ler-se numa publicação nas redes sociais d'O Velho Eurico, partilhada no início de Novembro.

Entre especialidades como o bacalhau à Brás ou o arroz de pato, O Velho Eurico é um daqueles restaurantes que tem mantido viva a tradição da tasca em Lisboa, faltando apenas permitir fumar dentro da sala para continuar com este espírito. “Houve um momento em 2019 que O Velho Eurico foi uma espécie de segredo na Mouraria, uma tasca antiga de alma jovem e irreverente. Cinco anos depois, já não há quem não a conheça”, escrevemos na Time Out ainda há poucos meses.

Por enquanto, ainda não se sabe qual será a ementa apresentada na Tasca Baldracca, mas já pode reservar mesa neste espaço. Neste momento, apenas os dias 8 e 9 estão a aceitar pessoas.

Rua das Farinhas 1 (Mouraria). Ter-Sáb 12.30-15.00, 20.00-23.00