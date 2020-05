Velocidade amorosa: vêm aí três dias de speed dating virtual

Organizada de 20 a 22 de Maio pelo site Speed Party, a iniciativa é pensada para três faixas etárias. Cada participante terá direito a quatro minutos numa sala (virtual) privada.

Adaptando-se às novas circunstâncias, o site Speed Party, que se dedica à organização de festas e eventos para "pessoas descomprometidas", trocou as conversas à mesa pelo chat online e traz agora um novo formato: speed dating virtual. As regras são as mesmas, mas os encontros decorrem totalmente online.

Dias 20, 21 e 22 de Maio em Lisboa, e 27, 28 e 29 no Porto, sempre às 21.30, tudo o que tem a fazer para participar neste speed dating virtual é certificar-se de que tem uma ligação suficiente de internet, boa iluminação e um dispositivo com câmara e microfone disponíveis. O evento terá, em cada dia, a duração aproximada de uma hora e quinze minutos, mediante o número de participantes inscritos, e o preço de inscrição está fixado nos 10€.

"É um evento com uma dinâmica semelhante ao speed dating tradicional", esclarece o comunicado enviado pela organização. "Cada encontro tem uma duração de quatro minutos (cada participante terá entre oito a 12 encontros), após o que, em vez das habituais trocas de mesas, irá dar-se uma rotação de participantes por salas virtuais".

Sobre as faixas etárias do speed dating virtual, há dias específicos para cada uma das três. Dia 20 (uma quarta-feira), terão lugar os participantes dos 45 aos 55 anos. Dia 21, dos 25 aos 35; dia 22, dos 35 aos 45. O mesmo acontece no Porto, com a faixa etária mais alta a abrir os três dias do evento.

No final, deve enviar um e-mail à organização com os nomes das pessoas com as quais quer manter o contacto.

Para se juntar a este speed dating, que será coordenado por um anfitrião, deve efectuar reserva no site www.speedparty.net ou através do WhatsApp +351 968 269 818.

