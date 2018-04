Vem aí a feira da bifana de Vendas Novas e tem entrada livre

Diga ao seu estômago para parar tudo o que estava a fazer. Entre 18 e 20 de Maio, o município de Vendas Novas recebe a “1.ª Feira da Bifana”.

A entrada no Parque de Feiras e Mercados da cidade, onde decorre a experiência, é gratuita. Quanto à despesa nas tasquinhas, fica por sua conta, já que são nove as casas da famosa bifana que se juntam ao certame. Pode então sentar-se à mesa com as Bifanas & Companhia, Casa do Benfica em Vendas Novas, A Chaminé, Mostarda QB, Horta & Bolota, Passion Café e ainda com O Silva.

Ainda tem um espacinho no estômago? Pois bem, é que também há roulotes, como a do Menino de Ouro e da Casa Original — em qualquer dos casos, todos os nomes e marcas exibem a marca “Bifanas de Vendas Novas”, para não ir ao engano.

Entretanto, lembre-se que a iniciativa coincide com a Feira de Maio, que ocorre anualmente neste espaço. Aproveite para espreitar os vendedores de roupa e calçado, os produtos hortícolas e regionais, e ainda os divertimentos infantis e para adultos. Ah, e claro que há música. Ao fado, cante alentejano e baile junta-se a actuação, no dia 19, do cantor Mickael Carreira. Se depois de tudo isto ainda lhe sobrarem forças, aposta na manhã de dia 20, quando se realiza a 24.ª Corrida da Cidade.

A abertura de portas está marcada para dia 18, pelas 18.00. Encerra dia 20, às 17.00.

