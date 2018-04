Já há programa para a festa de aniversário do Village Underground

Sábado, 5 de Maio, já estava a postos na agenda para celebrar os quatro anos dos contentores mais famosos de Alcântara. Agora, habemus programa das festas.

Eles reconhecem que quatro não é o número mais redondo da vida. É menos que cinco, sim, mas também é mais que três, e a festa, na verdade, é quando os contentores quiserem. O Village Underground apaga as quatro velas no próximo dia 5 de Maio com “18 horas de actividades que tentam espelhar num único dia aquilo que somos: um espaço de criação e liberdade artística”.

A folia arranca às 12.00 desse sábado, no interior de um dos autocarros de dois andares, com um conjunto de workshops criativos da Fábrica Moderna, FICA - Oficina Criativa, um convívio de tricot e ainda a Feira Morta, uma montra da edição de autor de materiais ligados à arte.

No exterior, conte com cinco marcas que vão compor o mercado Cargo, e com o trabalho da artista Aheneah (Ana Martins), que irá criar uma peça especialmente desenhada para a festa, utilizando técnicas que conjugam a experiência no design e as lições recebidas da sua avó (esteja atento à fachada de um dos contentores).

Quando a fome apertar, espreite a oferta da zona de restauração, que inclui Chicken and Chips, Legend Hot Dogs, La Boca - Street Food e a sobremesas da Donnie Dough, para não falar do Buzz Lisboeta, o restaurante da casa. Claro que a música também se junta à ementa. Entre as 14.00 e as 06.00, o som distribui-se por três palcos, com as prestações dos locais Sheri Vari, Celeste Mariposa e Coroa Nova, de Barcelona.

