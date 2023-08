Vem aí a noite em que as estrelas desatam a cair do céu

É já este sábado a noite da mais espectacular chuva de estrelas do ano: as Perseidas. Entre as 21.00 de 12 de Agosto e as 06.00 da madrugada, dezenas de meteoros vão cruzar o céu, mas o pico de intensidade observável é bastante cedo, entre as 22.00 e as 23.00, período em que pode chegar a ver mais de 60 estrelas cadentes por hora. Mais: este ano a Lua está em Quarto Minguante no dia 12, já perto da Lua Nova, pelo que a visibilidade será bastante boa.

Esta chuva de estrelas acontece porque a Terra cruza o rasto do cometa Swift-Tuttle, que tem uma órbita de 133 anos e que por aqui passou a última vez em 1992. Já o nome Perseidas deve-se ao facto de as estrelas cadentes parecerem provir da zona do céu onde está a constelação de Perseu, ponto esse que se chama o radiante. Às 21.30 já não há claridade, e o radiante está um pouco acima da linha do horizonte: os meteoros são raros mas percorrem uma grande distância no céu, ou seja, vai ver longas estrelas cadentes. À medida que a noite avança, o radiante sobe no céu, há cada vez mais estrelas cadentes mas de rasto cada vez mais curto. Por volta da meia-noite duram apenas alguns décimos de segundo.

O halo das luzes de Lisboa não permite uma boa observação do céu, mas ainda assim procure um ponto alto com visibilidade para N/NE (tente a sua sorte no Miradouro da Penha de França ou no Miradouro das Três Cruzes do Calhau, em Monsanto). A decisão acertada será rumar a pontos altos da Serra de Sintra, a Peninha, por exemplo.

