Vêm aí as Danças com História na Quinta da Regaleira

A partir de dia 28 e até Outubro, junte-se a estes espectáculos que são autênticas viagens no tempo, do período Medieval ao swing.

Protagonistas com queda para a dança e figurinos ao nível da recriação histórica. No final, deixe a timidez de lado e junte-se ao baile que se improvisa na Quinta da Regaleira, em Sintra. A experiência Danças com História arranca dia 28 de Abril e prolonga-se até Outubro. Marque portanto na agenda o último sábado de cada mês — a partir das 11.00 há espectáculo que envolve dança.

A estreia acontece com um regresso ao período medieval, sob o mote "Da Carola à Pavana", para uma série de "manifestações bailatórias no universo do panorama cultural ibérico com raízes arianas e celtas, judias e árabes e ainda danças que, com real pompa e majestoso aparato, celebravam grandes e pomposas festividades, nos séc. XIV e XV".

Já em Maio, um pulo até ao Renascimento, com "O Alvorecer da Dança como Arte". A 30 de Junho estaciona-se no século XVII para uma introdução à country dance ou contre dance, de origem rural e adaptada na corte isabelina. É com o ritmo do swing que os anos 30 se fazem anunciar a 28 de Julho, ficando as duas restantes datas entregues de novo aos tempos medievais e renascentistas.

Tudo acontece no Portal dos Guardiães e o acesso a estas demonstrações está incluído no preço do bilhete para visitar a Quinta.

