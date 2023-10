Vêm aí dois dias de festa no Seixal – para a bicharada e para a família inteira

A Festa do Bem-Estar Animal está de volta ao Seixal. Entre os dias 7 e 8 de Outubro, das 09.30 às 18.00, o Parque Municipal do Serrado, na Amora, vai ser palco de várias atracções para toda a família. Além de espaços de adopção, haverá demonstrações de agilidade canina e actividades pensadas para os mais novos, como modelagem de balões, pinturas faciais e insufláveis.

“O bem-estar animal é uma das prioridades da Câmara do Seixal, que tem vindo a desenvolver várias iniciativas de defesa e apoio à causa animal, nomeadamente com a política de não-abate de animais por sobrelotação, uma medida que está em vigor no município há mais de 15 anos ─ muito antes da aprovação da lei de não abate de animais em 2016”, lê-se em comunicado da autarquia, que estará presente com um stand, onde dará a conhecer o trabalho realizado pelo município em prol do bem-estar animal, bem como iniciativas de sensibilização para o não abandono, a adopção animal e a prevenção de deposição dos dejectos caninos em espaços públicos.

Além da Câmara Municipal, a GNR e a PSP também marcam presença, com viaturas, cães e cavalos. Entre as actividades previstas, estão passeios a trote nos cavalos da GNR, por exemplo. Além disso, poderá encontrar na Quinta dos Bichos, que também estará no espaço, muitos outros animais no local, como póneis, ovelhas, cabras e burros, que vão fazer as delícias de quem por lá passar.

Haverá também um espaço onde será possível ver alguns dos animais disponíveis para adopção no Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia do Seixal. Em paralelo, estará a funcionar uma área dedicada a associações e entidades do concelho que lidam com animais de companhia, nomeadamente a Dogs Grooming Rock n’Roll, o Grupo de Voluntários no Canil/Gatil Municipal do Seixal, a Associação dos Amigos dos Animais do Seixal, a Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Amora, a Associação Humanitária de Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal, a Husse, a Coockie & Companhia, a Loja do Gato Tico, a Animalife e a Pata D’Açúcar.

Se levar o seu animal de estimação, atenção ao caricaturista já confirmado, que fará desenhos dos animais de companhia e dos seus donos.

Parque Municipal do Serrado, Amora. 7-8 Out, Sáb-Dom 09.30-18.00. Entrada livre

