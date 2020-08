Vêm aí espectáculos de magia gratuitos nos jardins de Lisboa

Luís de Matos, nas lides do ilusionismo há décadas, volta a ser o responsável pela direcção artística do Festival Internacional de Magia de Rua de Lisboa – o Lisboa Mágica. Entre 25 e 30 de Agosto, há momentos de magia em vários jardins da cidade.

A iniciativa começou em 2006, acontecendo esporadicamente ao longo dos anos e, este ano, volta a estar incluída na programação do Lisboa na Rua, da EGEAC e da Câmara Municipal de Lisboa. E se os tempos mudam, as regras dos eventos mudam também: se antes o Lisboa Mágica acontecia livremente nas ruas e praças da cidade, nesta edição passa a decorrer em espaços onde é possível controlar a lotação.

O programa de 2020 apresenta vários convidados internacionais que se juntam aos mágicos nacionais para, durante seis dias, apresentarem vários espectáculos com hora marcada em diversos jardins da cidade.

No Jardim do Palácio Pimenta há espectáculo dia 25 (17.00), 27 (12.00), 28 (11.00), 29 e 30 (18.00). Já no Jardim do Palácio Baldaya pode contar com momentos de magia no dia 25 (18.00), 26 (12.00), 28 (12.00), 29 (17.00) e 30 (12.00).

Também o Jardim da Galeria Quadrum, em Alvalade, recebe estes momentos a 26 de Agosto (11.00), 27 (17.00) e a 29 (11.00). Nos dias 26 (17.00), 27 (11.00) e 28 (18.00) os espectáculos decorrem no Claustro do Museu da Marioneta.

Já no Jardim da Biblioteca dos Olivais a magia acontece a 26 (18.00), 29 (12.00) e 30 (17.00) e no Jardim da Biblioteca Palácio Galveias a 27 (18.00) e 28 (17.00).

Os espectáculos são de entrada livre mas com lotação limitada. Para garantir o seu lugar, terá de reservar aqui.

