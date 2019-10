Vem aí mais um Cascais Christmas Village

A quarta edição do Cascais Christmas Village volta a transformar o Parque Marechal Carmona numa verdadeira aldeia do Natal. Entre os dias 5 de Dezembro e 1 de Janeiro há dezenas de atracções para toda a família viver a quadra. Os bilhetes já estão à venda online.

Renas de verdade, um presépio vivo – com reis magos e camelos –, um acampamento romano, uma aldeia nazarena, a casa do Pai Natal (bem como um Pai Natal digno dos anúncios da Coca-Cola e as suas assistentes), a casa do Mago do Natal, a casa dos duendes e uma árvore de Natal gigante: eis algumas das atracções do Cascais Christmas Village que durante um mês ajudam a transformar o Parque Marechal Carmona num verdadeiro postal natalício.

Mas há mais: uma pista e uma rampa radical de gelo, um carrossel, um comboio, um globo de neve onde os miúdos podem entrar, um mercadinho e um food court fazem parte das ofertas desta aldeia que recebeu mais de 160 mil visitantes nas edições de 2016, 2017 e 2018.

Além de todas estas paragens obrigatórias, o Cascais Christmas Village, que abre no dia 5 de Dezembro, tem uma agenda bem preenchida. No palco, os duendes de serviço prometem horas do conto e espectáculos. Na casa dos duendes há pinturas faciais. E estão ainda prometidas paradas e personagens luminosas para ver todos os dias depois do sol se pôr.

O Clube dos Cascalitos junta-se à festa e organiza ateliers semanais temáticos que incluem escrever a carta para o Pai Natal e pintar desenhos natalícios. Na Ohficina - Laboratório de Materiais Improváveis, os visitantes vão encontrar uma instalação vegetal que pode e deve ganhar vida com folhas do parque. E os Burrinhos do Pisão mudam de morada durante o mês de Dezembro para proporcionar passeios aos mais novos todos os dias entre as 11.00 e as 13.00 e as 15.00 e as 17.00.

O Cascais Christmas Village está aberto nos dias 24 e 31 de Janeiro, das 11.00 às 17.00 e nem sequer fecha a 25 de Dezembro e 1 de Janeiro, recebendo visitantes entre as 14.00 e as 20.00.

Cascais Christmas Village. Parque Marechal Carmona. 5 a 7 e 11 a 14 de Dez 10.00-19.00; 8, 9, 15 a 23 e 26 a 30 de Dez 11.00-20.00; 24 e 31 de Dez 11.00-17.00; 25 de Dez e 1 de Jan 14.00-20.00. Entre 6,50€ e 7,50€ (packs de família a partir de 26€)

