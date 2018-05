Vem aí mais uma Noite da Literatura Europeia em Lisboa

Se é um apaixonado pela literatura provinda dos vários pontos do continente europeu, então tem de dar um saltinho a esta noite especial. A Noite da Literatura Europeia vai invadir o Bairro Alto no dia 9 de Junho entre as 18.00 e as 23.30.

Organizada pela EUNIC Portugal, em parceria com a EGEAC, a Noite da Literatura Europeia integra o programa das Festas de Lisboa. A Rua do Século, a Calçada do Combro, o Convento dos Cardaes, a Academia das Ciências de Lisboa, a Liga dos Combatentes, o Atelier-Museu Júlio Pomar, o Tribunal Constitucional, a Igreja de Nossa Senhora de Jesus e a Galeria Ratton são os pontos de interesse desta noite totalmente dedicada à literatura europeia.

As honras da noite são feitas pela Associação Cultural Miso Music Portugal e pela Companhia Maior que, às 18.00, apresentam um espectáculo de “coro falado” no Liceu Passos Manuel. Nas horas seguintes, das 19.00 às 23.30, são as leituras de excertos de obras europeias que vão dominar o serão. Estas leituras acontecem de meia em meia hora, dando assim a oportunidade ao público de assistir à maior parte delas. As obras escolhidas para esta edição da Noite da Literatura Europeia retratam os mais variados temas: conflitos sociais, identidade, pós-guerra, infância, vida quotidiana e amor.

Mas se pensa que é tudo: engana-se. Esta edição traz ainda mais novidades. Às 15.00 há um encontro com autores a ter lugar na Feira do Livro de Lisboa e às 19.00, na Liga dos Combatentes, acontece o lançamento do livro “Privilégio de Penumbra”, escrito por Felipe Benitez Reyes, traduzido por Vasco Gato e editado em Portugal pela Abysmo.

E tal como o nome indica, esta é uma Noite da Literatura Europeia e por isso Portugal não está sozinho nesta data. A literatura festeja-se um pouco por toda a Europa.

