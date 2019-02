Vêm aí noites dedicadas ao universo de Harry Potter em Lisboa e Almada

A sorte está do lado dos fãs de J.K. Rowling. Na próxima quinta-feira, dia 7, a Fnac do Centro Comercial Colombo vai encher-se de admiradores da saga num evento de celebração dos livros de Harry Potter em Portugal. No dia seguinte, 8, a festa repete-se em Almada na Biblioteca Municipal José Saramago. Atenção, não se esqueça de se inscrever.

Ambas as iniciativas contam com o apoio do Instituto Português de Magia (sim, isto é real), um clube de fãs de Harry Potter que leva bastante a sério a magia e as regras que lhe são inerentes. Mas vamos por partes. No Colombo, juntam-se muggles e feiticeiros para uma noite de jogos alusivos à escola de magia de Hogwarts, onde podem testar conhecimentos em quizzes temáticos. Mais que isso: vai estar por lá o mítico chapéu seleccionador que decide a que casa de feitiçaria pertence cada participante. O evento começa às 19.30 e o melhor é apressar-se para as inscrições (aqui).

Na sexta, dia 8, a magia atravessa o rio e refugia-se na Biblioteca Municipal José Saramago. Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts é o tema desta Noite de Livros, um desafio lançado a nível mundial promovido anualmente pela editora Bloomsbury. A partir das 19.00, os participantes passam por um processo de distribuição de equipas – e aqui entra novamente o chapéu seleccionador que divide entre Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw ou Slytherin. Às 20.15, começam as aulas de magia focadas em poções, monstros fantásticos, encantamentos e herbologia. Depois das aulas, a campainha toca para um banquete mágico, às 21.30. Não se esqueça da inscrição: biblactividades@cma.m-almada.pt.

