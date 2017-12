Vem aí o 'Mamma Mia! 2'

Os planos para a sequela Mamma Mia! já existiam desde o primeiro filme, mas foram adiados, provavelmente enquanto a produção tentava organizar-se com os mais de mil milhões de dólares que fez nos cinemas. Mas, finalmente, Mamma Mia! Here We Go Again está a caminho e já revelou um trailer bem kitsch para ver e rever enquanto esperamos pela estreia, marcada para Julho de 2018. Eis cinco coisas incríveis que aprendemos só com este teaser.

1. É uma sequela e uma prequela

Para resolver o problema entre voltar ao início ou retomar onde terminou o primeiro filme, Here We Go Again acaba por fazer ambos. Inteligente ou simplesmente indeciso? Só o tempo dirá.

2. É uma viagem alucinante no tempo

Com o trailer a andar para trás e para frente entre uma feliz, e mais velha, Donna (Meryl Streep) e uma melancólica e jovem Donna (Lily James - para engolirmos isto é preciso não termos visto nada do que Meryl Streep fez antes de África Minha), ficamos com vertigens rapidamente. É como Interstellar, mas com alpercatas calçadas.

3. Pierce Brosnan não canta

As pessoas vieram para ver Pierce Brosnan a cantar e, ainda assim, não canta. Cá para nós, o Brexit tem alguma coisa a ver com isto.

4. A Cher chegou

Tal como a chegada de John Hammond a Jurassic Park, Sua Alteza Real Cher chega-nos de helicóptro antes de afirmar que "as melhores festas" são aqueles para as quais não fomos convidados.

5. A Donna mais velha, safa-se ou não?

O trailer sugere que nem tudo está bem com a personagem de Meryl, mas certamente um Mamma Mia! não nos vai trazer tragédia e lágrimas... Certo? Ou estará Donna prestes a conhecer o seu Waterloo?

+ Os 10 melhores filmes de Meryl Streep

+ Os melhores filmes de 2017