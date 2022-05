Vem aí o Veggie Vibes, “uma festa popular como todas as outras”

Seitanas, hambúrgueres e cachorros quentes vegan. Estas são algumas das opções de street food que vai poder encontrar no Veggie Vibes, o festival de comida vegetariana e vegan que regressa já entre os dias 10 e 13 de Junho ao Mercado de Santa Clara.

Algumas das presenças confirmadas para este ano são a Pistácio, uma mercearia com produtos orgânicos e vegan, e a MUKA, especializada em queijos artesanais sem origem animal. Além dos comes e bebes, neste arraial não faltará também música popular para animar o bailarico. “Vale muito pelo ambiente e pela boa disposição”, assegura o responsável Fernando Barros.

O festival nasceu em 2019 para “desconstruir a ideia que as pessoas têm do veganismo” e provar que esta “é uma festa popular como todas as outras, com a diferença de ter comida 98% vegan”, explica o responsável. “Queremos que as pessoas experimentem [a comida vegan] num ambiente que para elas é acolhedor”, acrescenta.

A entrada é gratuita, mesmo para os carnívoros.

Campo de Santa Clara. 10-13 Jun. Sex 16.00-22.00, Sáb 10.00-22.00, Dom 12.00-01.00, Seg 12.00-17.00.

