Os Santos em Santos começam mais cedo e incluem uma feira popular

Ainda não é mês de arraiais, mas a festa começa já esta sexta no Terrapleno de Santos, o mesmo espaço que foi o palco da popular Feira de Inverno entre Janeiro e Março. No primeiro dia, as portas abrem às 19.30, mas o horário do recinto será mais alargado até 13 de Junho, dia de encerramento.

A Junta de Freguesia da Estrela já tinha apostado numa feira popular fora de tempo, quando ofereceu aos lisboetas a Feira de Inverno, no início do ano. Agora a animação está de regresso, mas com um cartaz musical que é bem capaz de levar multidões aos famosos Santos em Santos.

Todos os dias, os visitantes terão acesso a animação, além de estar assegurado o caldo verde, as tradicionais sardinhas assadas e, claro, as farturas, elementos obrigatórios nas festas populares da cidade. De resto, marque na agenda: Quim Barreiros actua na sexta-feira, 27 de Maio, Toy sobe ao palco a 3 de Junho e Rosinha dá música aos Santos no dia 9.

O recinto dos Santos em Santos está aberto todos os dias: de segunda a sexta entre as 14.00 e as 02.00 e aos fins-de-semana e feriados das 12.00 às 02.00. No dia 12 de Junho, véspera de Santo António, as portas só fecham às 04.00. Lá dentro, encontram-se as mesmas diversões da Feira de Inverno, mas com um bónus: uma roda gigante. Curioso? Recorde a Feira de Inverno neste vídeo:

Terrapleno de Santos (Junto ao Cais da Viscondessa). Seg-Sex 14.00-02.00. Sáb-Dom 12.00-02.00. 12 de Junho: 12.00-04.00. Entrada livre

