Vem aí um desfile de sardinhas (outra vez)

As sardinhas vencedoras do concurso deste ano vão mostrar-se à cidade. A partir da próxima segunda-feira, dia 8, e durante todo o mês de Julho, poderá vê-las, por exemplo, penduradas no interior dos autocarros da Carris ou animadas em MUPIs digitais. Mas não só. O melhor é prestar atenção redobrada quando sair à rua.

“Depois do concurso das sardinhas e da difícil tarefa de escolher as cinco melhores, entre as mais de 3500 propostas criativas recebidas, chegou a altura de as partilhar com a cidade”, lê-se em comunicado da Lisboa Cultura (EGEAC), que anuncia também passatempos nas redes sociais e mais sardinhas para ver em Lisboa.

É verdade. Até 27 de Outubro, a antecâmara do Coro Alto do Panteão Nacional será local de romaria para quem quiser ir ver uma mostra de um “lote especial de sardinhas”. São 30 interpretações do monumento nacional, que foram apresentadas na edição deste ano do concurso, com propostas para todos os gostos. “De pendor geométrico, de sabor naïve, mais elaboradas, de tom popular, a-sugerir-Maluda…”

Se quiser, também poderá ver online mais algumas das sardinhas submetidas ao concurso deste ano ou, também online, algumas das sardinhas apresentadas ao longo dos últimos 21 anos.

