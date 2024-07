Antigo presídio da Trafaria recebe primeiro pop-up das Night Stories

As Night Stories estreou-se em 2021, na nova Doca da Marinha, junto ao Terminal do Terreiro do Paço. O sucesso foi tal que a festa foi nomeada o Melhor Novo Evento do Ano pela Time Out. Agora, chega a Almada, com um pop-up no antigo presídio da Trafaria, no fim-de-semana de 5 e 6 de Julho.

A festa realiza-se sábado, das 17.00 às 02.00, e domingo, das 17.00 à meia-noite. No primeiro dia, o line-up musical é da responsabilidade do colectivo de música brasileira Assembleia, que convidou músicos como Millos Kaiser, Martha Pinel e Lucas Bicudo a juntar-se à feira.

Durante todo o fim-de-semana, poderá contar também com uma selecção de negócios de street food, como Potzalia, Nonna Goes Crazy e Empanadas do Maxi; e de moda, com a presença de marcas como It’s Okay, Mellow Playground, Unagi Vintage. Haverá ainda flash tattoos, com a artista Erica Donaire e o estúdio Vaniborn; e workshops da associação de artistas EDA, residente no antigo presídio da Trafaria.

Os bilhetes custam entre 10€ (domingo), 15€ (sábado) e 20€ (dois dias). Para chegar ao antigo presídio da Trafaria, pode aproveitar a parceria das Night Stories com os barcos e táxis marítimos que fazem a travessia no rio Tejo, ou utilizar os meios habituais, como carro próprio, TVDE e transportes públicos.

Antigo presídio da Trafaria, Praceta Porto de Lisboa. 5-6 Jul, Sáb 17.00-02.00, Dom 17.00-00.00. 10€-20€

+ Panzerotti, cocktails e rock ‘n’ roll. Bem-vindos ao Soul Sister