Vem aí um novo álbum de Asterix

O álbum número 38 das aventuras de Asterix será publicado no próximo dia 24 de Outubro. A notícia foi avançada pelo desenhador Didier Conrad e pelo argumentista Jean-Yves Ferri, a dupla de criadores que tomou conta da série com a benção de Albert Uderzo, numa entrevista exclusiva ao Le Journal du Dimanche. O novo álbum terá edição simultânea em vários países - e Portugal, como de costume, será um deles - com uma tiragem inicial de cinco milhões de exemplares e culminará um ano de festa pelos 60 anos de Asterix.



Ao jornal francês, Conrad e Feri garantiram que o trabalho criativo está terminado, que restam só já "algumas correções no texto, pequenos ajustes nos desenhos" e adiantaram até que o trabalho final será entregue para impressão a 6 de Junho. Mas, claro está, pouco adiantaram sobre o enredo. Ainda assim, ofereceram ao jornal uma primeira prancha do álbum, em que se vêem "três misteriosos senhores" a entrar na casa do chefe da aldeia gaulesa e Ferri revelou que "alguém muito importante vem para a aldeia". Conrad confirmou e, com ironia, acrescentou que na última prancha acontecerá um banquete.

Dois dias depois, porém, libertaram a primeira página, já finalizada, do álbum. Nela, Panoramix dá uma aula aos miúdos da aldeia, e confirma-se a ideia de que alguém importante virá, de facto, mexer com a rotina dos irredutíveis. E que não será Jimi Hendrix.

