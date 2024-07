Vem aí um novo festival. A estrela é a videopoesia

A primeira edição do MOON – Festival Internacional de Videopoesia vai realizar-se nos dias 18 e 19 de Outubro, no Templo da Poesia, no Parque dos Poetas, em Oeiras. A iniciativa é da associação cultural A Palavra, que pretende criar um espaço público aberto à expressão criativa de todas as tendências e correntes da poesia visual contemporânea.

Além de uma mostra, um debate e uma performance, haverá também uma secção de concurso, com prémios para os melhores classificados. O open-call para obras de tema livre, com um máximo de 15 minutos de duração, está aberto até 29 de Setembro.

“O objectivo do MOON é explorar os limites do cruzamento entre cinema, artes visuais e poesia como formas híbridas de expressão criativa. Na avaliação dos vídeos será privilegiada a sua relação com o conteúdo poético”, lê-se em comunicado, onde se anunciam também os prémios a atribuir aos primeiros três classificados: 750€ para o 1.º lugar, 500€ para o 2.º lugar e 250€ para o 3.º lugar.

As obras que forem seleccionadas serão exibidas nos canais de divulgação e de comunicação da associação cultural A Palavra e do MAP – Mostra de Artes da Palavra, bem como apresentadas no MOON, em Oeiras.

Templo da Poesia. 18-19 Out, horários a anunciar. Entrada livre

