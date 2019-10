Vem aí uma caminhada para ver as luzes de Natal em Lisboa

As luzes de Natal ainda não iluminam as ruas de Lisboa, mas até lá o tempo passa a correr e rapidamente entra Dezembro e a febre natalícia. A pensar nisso, a Trilhos Nocturnos marcou para 6 de Dezembro uma caminhada para ver a iluminação natalícia pela cidade.

Em algumas ruas e avenidas da cidade já se sente a azáfama típica de quem se aproxima do Natal, muitas delas até já carregam as decorações da época – só falta ganharem luz. Neste passeio, pode contar já com elas acesas e prontas a dar à cidade a magia natalícia.

O ponto de encontro será no Cais do Sodré, junto ao passeio ribeirinho, e a partir daí é dar à perna de cabeça no ar e com os olhos postos nas luzes por vários bairros da cidade. A par disso, é aconselhável que vá confortável, uma vez que o passeio é de 10 km, e que leve marmita para petiscar no fim em convívio.

Ponto de encontro: Largo do Cais do Sodré junto ao passeio ribeirinho após a saída da Estação da CP. 6 de Dezembro 20.00. trilhosnocturnos@gmail.com. 8€.

