Vem aí uma convenção virtual para fãs da DC – e é grátis

Novidades em primeira mão, segmentos especiais, vídeos exclusivos, exploração de mundos temáticos e muito mais. A convenção virtual DC FanDome promete uma maratona de 24 horas, online e gratuita, para todos os fãs dos super-heróis da DC. É para apontar na agenda: 22 de Agosto, a partir das 18.00. Mas antes há um concurso a decorrer, com prémios superiores a 1500 euros.

Se é fã da DC, tem até 31 de Julho para submeter as suas criações artísticas inspiradas no universo da DC Comics. De ilustrações a posters, passando por maquilhagem e cosplay ou até incríveis réplicas dos cenários dos filmes, a DC e a Talenthouse vão seleccionar os melhores trabalhos a expôr durante a convenção, assim como atribuir vários prémios monetários.

O evento inclui seis áreas distintas, reproduzindo virtualmente a experiência das convenções físicas: a Hall of Heroes, o epicentro da DC FanDome; a DC Watchverse, uma sala de cinema virtual onde os fãs vão ter acesso a imagens nunca antes vistas; a DC YouVerse, onde o conteúdo criado pelos fãs é o protagonista; a KidsVerse para os mais pequenos; a InsiderVerse, onde os mestres da DC Comics convidam os espectadores a descobrir a magia por detrás das câmaras; e a FunVerse, onde não vão faltar actividades e merchandising de edição limitada.

Entre as muitas novidades a anunciar, destacam-se as notícias há muito esperadas sobre vários projectos em andamento, como Wonder Woman 1984, The Batman ou Black Adam, mas também The Suicide Squad, Aquaman e a sequela de Shazam!. As produções de televisão, desde Black Lightning até Stargirl, também não vão ficar de fora.

“Não há fã como o fã da DC”, garante em comunicado Anne Sarnoff, CEO da Warner Bros. “Há mais de 85 anos que o mundo se virou para os heróis e histórias inspiradoras da DC e este gigantesco e imersivo evento digital dará a todos novas formas de personalizar a sua jornada pelo Universo da DC, sem filas, sem bilhetes e sem barreiras.”

+ As 15 séries de super-heróis que tem de ver

Share the story