As 15 séries de super-heróis que tem de ver

Nas semanas e nos meses que se seguiram à estreia da primeira temporada, em Setembro de 2006, a crítica e o público renderam-se a Heroes. Afinal, nunca até então se tinha visto uma série de super-heróis tão bem feita na televisão. E as nomeações para prémios como os Emmys e os Globos de Ouro não tardaram em chegar. Só que a partir daí foi sempre a descer, até que a NBC se viu obrigada a cancelar o programa e tirar o elenco e os espectadores da miséria. Entre 2006 e 2007, porém, o seu potencial parecia ilimitado. E houve uma continuação em 2015.

