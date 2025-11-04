As 15 séries de super-heróis que tem de ver

1. Batman: A Série Animada (1992-1995)
A série de desenhos animados de Batman dos anos 90 ainda hoje é lembrada com saudade. Criada pelo genial Bruce Timm, com a ajuda de Eric Radomski, tinha um traço estilizado e uma estética negra e tensa, que bebia dos filmes de Tim Burton e dos comics de Frank Miller. Foi o primeiro contacto de muita gente com o icónico vigilante da DC, inspirou histórias várias contadas noutros meios, criou novas personagens, foi acarinhada e premiada – até arrecadou o Emmy de melhor série animada em 1993. É um clássico da animação norte-americana. Apesar de não estar disponível no streaming, é um daqueles clássicos impossíveis de recomendar.