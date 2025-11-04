Subscrever
Peacemaker
HBO Max | Peacemaker
HBO Max

As 15 séries de super-heróis que tem de ver

Não é só no cinema que os super-heróis são ubíquos. Também há cada vez mais séries de super-heróis no pequeno ecrã

Escrito por Editores da Time Out Lisboa
Há cada vez mais e melhores séries de super-heróis na televisão. Dos personagens da DC no chamado Arrowverse – Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow e companhia – à comitiva da Marvel na Netflix e no Disney+, passando pelos inúmeros vigilantes (e não só) que se desdobram por outros canais e plataformas, sem se inserirem num complexo universo partilhado, com Watchmen da HBO à cabeça. Mas não é de agora que há super-heróis na televisão: há uma ou outra velha série que merece ser revista. A começar pelos desenhos animados de Batman dos anos 90.

Recomendado: Nove filmes de super-heróis que ganharam Óscares

As 15 séries de super-heróis que tem de ver

1. Batman: A Série Animada (1992-1995)

A série de desenhos animados de Batman dos anos 90 ainda hoje é lembrada com saudade. Criada pelo genial Bruce Timm, com a ajuda de Eric Radomski, tinha um traço estilizado e uma estética negra e tensa, que bebia dos filmes de Tim Burton e dos comics de Frank Miller. Foi o primeiro contacto de muita gente com o icónico vigilante da DC, inspirou histórias várias contadas noutros meios, criou novas personagens, foi acarinhada e premiada – até arrecadou o Emmy de melhor série animada em 1993. É um clássico da animação norte-americana. Apesar de não estar disponível no streaming, é um daqueles clássicos impossíveis de recomendar.

2. Heroes (2006-2010)

Nas semanas e nos meses que se seguiram à estreia da primeira temporada, em Setembro de 2006, a crítica e o público renderam-se a Heroes. Afinal, nunca até então se tinha visto uma série de super-heróis tão bem feita na televisão. E as nomeações para prémios como os Emmys e os Globos de Ouro não tardaram em chegar. Só que a partir daí foi sempre a descer, até que a NBC se viu obrigada a cancelar o programa e tirar o elenco e os espectadores da miséria. Entre 2006 e 2007, porém, o seu potencial parecia ilimitado. E houve uma continuação em 2015.

Prime Video

3. Arrow (2012-2020)

O mais impressionante em Arrow é o quão pouco impressionante é. Ou era. A representação, a escrita, a coreografia, os efeitos especiais... Tudo era mais ou menos banal quando a criação de Greg Berlanti, Marc Guggenheim e Andrew Kreisberg se estreou em 2012, nos Estados Unidos. Contudo, as aventuras de Oliver Queen (Stephen Amell), o Arqueiro Verde da DC, foram bem recebidas por um público com sede de histórias de super-heróis na televisão. Com o passar dos anos, a série foi melhorando, ficando mais complexa e arriscada, até se tornar na peça central de um universo partilhado que inclui também as adaptações de The Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow, entre outras séries.

Prime Video

4. The Flash (2014-2023)

Há quem defenda que este spin-off de Arrow é melhor do que a série que o precedeu na grelha do canal norte-americano CW. É discutível, mas compreensível. Centrando-se no Flash, o alter ego super-heróico de Barry Allen (Grant Gustin) que combate o crime à velocidade da luz, é uma ficção televisiva imaginativa e fiel ao espírito dos comics da DC, com coração e bom humor.

Prime Video

5. Jessica Jones (2015-2019)

É discutível que Jessica Jones possa ser considerada uma série de super-heróis. Mas ninguém discute que é óptima televisão. Teve três temporadas, mas a melhor é a primeira, uma meditação de 13 episódios sobre stress pós-traumático e relações de poder, ancorada nas interpretações confiantes de Krysten Ritter, no papel da protagonista homónima, e David Tennant, como Kilgrave, um vilão que foi vítima de abuso e hoje é o abusador.

Disney+

6. Luke Cage (2016-2018)

Luke Cage (Mike Colter) é uma montanha de músculos à prova de balas. E é afro-americano. O que podia ser apenas um pormenor (apesar de nunca ser apenas isso) dá o mote, nas mãos do produtor Cheo Hodari Coker, para uma crítica ao racismo sistémico nos Estados Unidos e uma celebração da cultura negra americana. Teve apenas duas temporadas, mas deixou saudades.

Disney+

7. Legion (2017-2019)

Criada por Noah Hawley, que também foi responsável pela adaptação de Fargo para o pequeno ecrã, e protagonizada por Dan Stevens, no papel de David Haller, Legion tem mais a ver com Twin Peaks, por exemplo, do que com qualquer história de super-heróis. Exagero? Nem por isso. É uma superprodução esteticamente arrojada, narrativamente ambígua e tematicamente complexa, com uma marca autoral clara e sem medo de lidar com questões delicadas e problemáticas. Fazem falta mais programas assim.

Disney+

8. Doom Patrol (2019-2023)

Os personagens de Doom Patrol apareceram pela primeira vez em Titans, disponível em Portugal na Netflix, no entanto as duas séries são muito diferentes. Ao contrário da primeira produção própria da DC, a nova série tem muito bom aspecto, um elenco onde se destacam nomes com experiência em Hollywood e sobretudo uma abordagem inteligente e pós-moderna às histórias de super-heróis, inspirada nos comics de Grant Morrison. Foi a série responsável pelo renascer da carreira de Brendan Fraser, que culminou na vitória do Óscar de Melhor Actor em 2023. 

HBO Max

9. The Boys (2019-)

Depois de Preacher, Seth Rogen e Evan Goldberg, agora com Eric Kripke, adaptaram outra banda desenhada de Garth Ennis para o pequeno ecrã. The Boys é uma história negra e cínica, mas com sentido humor, sobre um grupo de vigilantes que lutam contra super-heróis que, na realidade, são péssimas pessoas e não querem saber daqueles que dizem defender.

Prime Video

10. Watchmen (2019)

Watchmen parte do romance gráfico de culto criado há 30 anos por Alan Moore e Dave Gibbons e faz algo de novo. A série de Damon Lindelof, que nos deu clássicos como Lost ou The Leftovers, passa-se na actualidade, mas no mesmo mundo que a história original: uma realidade alternativa à que conhecemos, em que o aparecimento de super-heróis mudou o rumo da história. Os veteranos Don Johnson e Jeremy Irons (no papel de Ozymandias) são dois dos rostos principais. Apesar de muito bem recebida pelo público e a crítica, não há segunda temporada à vista, com Lindelof a afirmar que já fez o que queria fazer (pelo menos por agora).

HBO Max

11. WandaVision (2021)

Concebida por Jac Schaeffer, realizada por Matt Shakman e protagonizada por Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate) e Paul Bettany (Vision, ou Visão), WandaVision é uma sitcom psicadélica, constantemente a piscar o olho aos clássicos do género e às histórias de quadradinhos. A acção passa-se depois do final de Vingadores: Endgame (2019) e marca o início de uma nova era. Foi nomeada para 23 Emmys.

Disney+

12. Invincible (2021-...)

Criada por Robert Kirkman, que nos introduziu aos mortos-vivos de Walking Dead, esta série acompanha o jovem Mark Grayson que descobre que ser filho do maior super-herói da Terra, Nolan, pode ser uma maldição. A série combina violência gráfica e profundidade emocional, revelando a hipocrisia por trás dos ideais heróicos. Com reviravoltas brutais e personagens complexas, Invincible é a série ideal para as pessoas que são fãs de The Boys.

Prime Video

13. Peacemaker (2022-...)

Entre explosões, humor sarcástico e muitas (muitas) crises existenciais, John Cena interpreta o anti-herói que partilha nome com a série obcecado pela paz e tentar reconciliar os seus princípios com as suas acções destrutivas. James Gunn constrói aqui uma sátira feroz e hilariante ao patriotismo e à cultura dos super-heróis, com uma variada e complexa paleta de personagens, mostrando que até o mais absurdo dos vigilantes pode ter um coração ferido.

HBO Max

14. X-Men '97 (2024-...)

Num regresso triunfante à televisão, a mítica equipa de mutantes volta a lutar pela convivência entre humanos e super-seres. Com uma animação fiel ao espírito dos anos 90, a série actualiza temas de preconceito e identidade, equilibrando acção vibrante e emoção. Entre batalhas épicas e dilemas morais, este revival da saga “X-Men” prova que as lutas dos mutantes continuam tão urgentes como nunca.

Disney+

15. Demolidor: Renascido (2024-...)

Quando se estreou, em Abril de 2015, esta série de acção contemplativa, ainda que violenta, subiu a fasquia para os super-heróis na televisão. Estas séries, afinal, não tinham de ser produtos de nicho, podiam ser produções de prestígio e qualidade, bem filmadas e capazes de chegar a toda a gente. Depois de três temporadas na Netflix, Renascido é a sequela a esta produção, agora, na Disney+, com Matt Murdock, o alter-ego do super-herói cego, a enfrentar novos inimigos e velhos fantasmas, num regresso mais introspectivo e violento.

Disney+

