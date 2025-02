Os 11 filmes de super-heróis que ganharam Óscares

Hollywood pertence cada vez mais aos super-heróis. Ou pelo menos aos seus filmes. São eles que dominam as bilheteiras, o discurso online e as capas das revistas da especialidade. Durante muito tempo, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas resistiu a esta investida e foi possível contar os filmes de super-heróis que ganharam Óscares com os dedos de uma mão, mas até isso parece estar a mudar.

No passado, a adaptação de Black Panther, produzida por Kevin Feige e realizada por Ryan Coogler, foi indicada para sete prémios, incluindo Melhor Filme, e havia mais produções do género entre os nomeados. Em 2020, o filme com mais nomeações, inclusivamente nas principais categorias, foi o Joker de Todd Phillips, que não sendo um filme de super-heróis convencional se inspira num dos mais famosos super-vilões da banda desenhada americana.

Apesar do gigante que é a Marvel e o seu universo cinematográfico parecer estar em declínio – por exemplo, este ano não teve direito a nenhuma nomeação – é inegável que os filmes de super-heróis continuam a ocupar um espaço de grande destaque nos cinemas. Recordamos aqui as longas-metragens que conquistaram a tão cobiçada estatueta dourada.

