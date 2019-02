Vem aí uma exposição gratuita dos criadores da Ovelha Choné

Exposição no Museu da Marioneta antecipa a Monstra – Festival de Animação de Lisboa. Estarão patentes 47 marionetas, oito cenários, vários storyboards e esquissos de produções dos estúdios Aardman, responsáveis por filmes como A Fuga das Galinhas (2000) ou a Idade da Pedra (2018).

A inauguração da exposição A Magia dos Estúdios Aardman está marcada para 14 de Fevereiro, às 18.30, no Museu da Marioneta. Parte integrante da Monstra, a exposição antecipa não só o Festival de Animação de Lisboa, como a presença – em data a anunciar – de Peter Lord, um dos fundadores dos estúdios britânicos.

“Tivemos a sorte de ter esta exposição nesta edição do festival. Temos exibido muitos filmes da Aardman ao longo dos anos e mostrar uma exposição deste estúdio era um desejo que tínhamos há imenso tempo”, escreve em comunicado Fernando Galrito, director artístico da Monstra. “A Aardman funciona como um colectivo, tem uma cultura muito europeia e um lado muito humanista, que fazia todo o sentido para nós.”

Os estúdios Aardman, fundados em 1976 por David Sproxton e Peter Lord, têm-se dedicado sobretudo à produção de conteúdos de animação, com recurso à técnica de “stop motion”, em séries de televisão, publicidade e longas-metragens. Esta é a segunda vez que estão presentes numa exposição em Portugal, depois de uma retrospectiva em 2011, na Solar – Galeria de Arte Cinemática, em Vila do Conde. Mas o seu trabalho, premiado internacionalmente, já integrou várias edições do festival Monstra, pelo menos desde 2008, ano em que foi prestada homenagem ao cinema de animação do Reino Unido.

Nesta nova exposição, o público poderá ver, ao vivo, as marionetas dos filmes e séries que tornaram este estúdio num dos mais conhecidos e admirados em todo o mundo, como Wallace e Gromit (série de tv e filmes), Creature Comforts (série de tv), Timmy (série de tv), Ovelha Choné (série de tv e filmes), A Fuga das Galinhas (2000), Morph (série de tv) e A Idade da Pedra (2018).

A Monstra – Festival de Animação de Lisboa decorre de 20 a 31 de Março em várias salas da cidade, incluindo no Cinema São Jorge. O programa ainda não foi revelado, esperando-se novidades no final de Fevereiro, um mês antes do início, como é tradição. A exposição, por sua vez, ficará patente durante quase três meses, de 15 de Fevereiro a 21 de Abril, e é de entrada livre, das 10.00 às 18.00.

