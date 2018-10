Vem aí uma noite de lua cheia com meditação e passeios por Lisboa

A lua cheia em todo os seu esplendor ilumina a cidade esta quarta-feira e já sabemos que com ela vêm atrelados uma série de passeios e actividades – desde uma aula de meditação a uma caminhada sobre as lendas de Lisboa. Faça um aquecimento muscular, olhe para o céu e inscreva-se.

Na quarta-feira, a partir das 20.00, pode juntar-se ao grupo Arte de Viver para uma sessão de meditação no Parque Tejo (inscrições: artedeviver@artedeviver.pt) e alinhar os chakras à luz da lua. No dia seguinte, quinta-feira, a Fundação Portuguesa das Comunicações será também palco de uma sessão de meditação conduzida pelo Quiron, o Centro de Estudo de Analogia e Astrosophia (inscrições: info.quiron@sapo.pt), às 19.00. Ambos os eventos são gratuitos.

No que toca às caminhadas, a Lua já não vai estar no seu expoente máximo, mas ainda vale aproveitar. Sexta-feira, a Lynx Travel leva-o numa rota pelas ruas históricas da capital, uma caminhada nocturna de sete quilómetros que começa no Miradouro das Portas do Sol e segue por Alfama e pela Graça. Tudo sob a luz da lua, claro (Sex 20.00. Inscrições: lynxtravel11@gmail.com. 10€).

Passando para um cenário mais idílico nada melhor do que uma caminhada em Sintra. Sábado, a partir das 20.30, alinhe neste passeio pela Serra de Sintra coberta de todo o seu misticismo, entre caminhos secretos e lendas da vila. É um percurso cultural nocturno, por trilhos ancestrais, anteriormente percorridos pelos povos primitivos como os Celtas. Aventure-se e prepare-se para palmilhar oito quilómetros entre arvoredos, iluminados pela lua (Ponto de encontro: Convento dos Capuchos (Sintra). Inscrições: lynxtravel11@gmail.com. Sáb 20.30. 10€).

