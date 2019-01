Veneno: Alvalade tem uma nova mercearia de queijos e enchidos

Nesta mercearia em Alvalade “todos os produtos são um veneno para o colesterol”, daí o nome, Mercearia Veneno. Este novo espaço é especializado em queijos e enchidos, tem uma zona de degustação e vende os “melhores produtos regionais” que se fazem a nível nacional, garante o responsável.

Francisco Ferrão, com décadas de experiência profissional na área, inaugurou a Mercearia Veneno há menos de um mês, na Rua José d'Esaguy, em Alvalade. “Estive ligado à restauração durante muitos anos, mas decidi vender todos os restaurantes e criar um espaço ligado à área, porém, diferente, mais descontraído”, explica o proprietário. “Aqui podem encontrar produtos regionais genuínos e bebidas de qualidade superior, feitos por pequenos produtores, de forma artesanal e com muito amor”, resume.

Logo à entrada está uma convidativa vitrine com vários queijos e enchidos. O espaço tem duas salas e capacidade para sentar cerca de 20 pessoas, mas antes que tal aconteça é feito o convite para que percorra todos os recantos da loja e decida o que lhe apetece provar. “As tábuas não estão definidas. São os clientes que escolhem os produtos na loja e definem as quantidades que querem”, acrescenta. Aqui é tudo à vontade do freguês. Os artigos são vendidos ao peso, seja para comer no momento ou levar para casa.

Fotografia: Inês Félix

Na mercearia encontra cerca de 15 variedades de queijos à escolha, dos mais internacionais, como o chèvre, camembert, brie de Meaux, taleggio ou comté aos tipicamente portugueses, como o queijo da Serra da Estrela, da Soalheira, de Serpa, ou São Jorge com 40 meses de cura (entre os 18 e os 55€/kg).

Na secção de fumeiro, a tentação não é menor. Há chouriço, linguiça, farinheira, paio de Barrancos, maranho e ainda o tradicional bucho, ou a sua variante de arroz (entre os 15 e os 25€/kg). A acompanhar queijos e enchidos há a tradicional broa do Fundão e o pão artesanal da ISCO, a padaria de Paulo Sebastião que fica na porta ao lado.

Fotografia: Inês Félix

Para beber há várias referências nacionais, todas servidas a copo. Seja em taças de vinho ou nos velhinhos copos de três – copos com 180ml de capacidade, usados nas tabernas para servir o vinho bebido no intervalo das refeições a acompanhar petiscos e tapas.

Apesar do destaque da mercearia serem os queijos de várias proveniências, o fumeiro e os vinhos nacionais, aqui também há espaço para azeite com ouro, mel, compotas e geleias, chutneys, patés, e até uma gama de conservas de espécies de rio, onde não falta o achigã no forno, a carpa grelhada, ou o escabeche de lúcio perca. Para os mais gulosos também não falta uma vasta selecção de chocolate negro artesanal (70% cacau) com pimenta rosa, gengibre, amêndoa torrada ou noz, bem como torrões de noz e bombons de amêndoa para acompanhar o café.

Fotografia: Inês Félix

A decoração da loja, a cargo da Espalhafato, reúne de forma pouco convencional o revivalismo de antigamente, com um estilo mais industrial e algo kitsch. Os balcões de madeira com pedra mármore, as antigas queijeiras e as cadeiras e mesas que encontra nas duas salas deste espaço são apenas algumas das antiguidades com "alma e história" escolhidas a dedo para o espaço. A contrastar com este estilo tradicional estão alguns detalhes inusitados, como a rede de pesca cheia de bonecas, no tecto da casa de banho, ou o manequim de loja tatuado, pendurado na sala interior.

Fotografia: Inês Félix

Ou seja, apesar do ar nostálgico de outros tempos, a Veneno tem os olhos postos no futuro. Dentro de pouco tempo, será possível adquirir todos os produtos online e recebê-los directamente em casa. Francisco tem em vista uma ideia para um grupo de tertúlias “oficial”, para promover conversas com bom vinho e muitos petiscos para ir picando em cima da mesa.

Edição de Inês Garcia

Rua José d'Esaguy, 6a (Alvalade). 962 902 234. Seg-Sex 11.00-20.00 Sab-Dom 10.00-23.00.

