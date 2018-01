Venha ouvir a Orquestra Metropolitana no meio da orquestra

Reserve já lugar no Teatro Thalia. Domingo, pelas 11.00, sente-se no meio da Orquestra para ouvi-la bem pertinho, e com vista para a plateia.

Se um lugar na primeira fila lhe sabe a pouco, saiba que é possível ficar ainda mais próximo dos intérpretes. "Venha ouvir uma orquestra por dentro" é o convite que o teatro Thalia e a Orquestra Metropolitana de Lisboa lançam ao público.

Ao domingo, pelas 11.00, na manhã a seguir a um concerto regular, os espectadores podem sentar-se entre os músicos para a partir destes lugares assistirem a um pequeno ensaio e interpretação de alguma obra tocada na véspera. A experiência dura cerca de uma hora e custa 7€. Escusado será dizer que o número de participantes é limitado.

Para este domingo, o programa das festas passa pela Suite do bailado O Quebra-Nozes, Op. 71, de Tchaikovsky. Sebastian Perlowski é o maestro.

Teatro Thalia, Estrada das Laranjeiras, 205

